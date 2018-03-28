Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni vermemesine rağmen bir Sırp buluşmasına katılmak üzere Kuzey Mitrovica'ya gelen Djuric'in gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesinin ardından Sırbistan ve Kosova arasındaki yükselen tansiyona Kosova'da Sırp nüfusun yoğun yaşadığı 10 belediye de dahil oldu.

SIRP BELEDİYELER BİRLİĞİNİN BİR AN ÖNCE KURULMASI ÇAĞRISI

Kosovalı Sırpların yoğun yaşadığı belediyelerin temsilcileri, Mitrovica şehrinde bir araya gelerek Sırp Belediyeler Birliğinin bir an önce kurulması çağrısında bulundu. Daha önce Kosova hükümetini terk edeceklerini açıklayan Sırp Listesi'nin Genel Başkanı Goran Rakic önderliğinde toplanan temsilciler, Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi adına Avrupa Birliği (AB) ara buluculuğunda imzalanan Brüksel Antlaşması'nın en önemli hükümlerinden biri olan Sırp Belediyeler Birliğinin bir an önce kurulması gerektiğinin altını çizdi.

12.44 MESAJI

Kosova'nın Sırp Belediyeler Birliğinin kurulması adına gerekli adımları atmaması durumunda, Sırp Listesi'nin, söz konusu birliği 20 Nisan tarihinde kuracağını ifade eden Rakic, "2013 yılında imzalanan Brüksel Antlaşması'nın hükümleri doğrultusunda bize verilen yetkilere dayanarak Sırp Belediyeler Birliğini kuracağız. Bu Priştine ile Brüksel'in üzerine düşen bir görev. Herhangi birine karşı kurulması hedeflenmeyen Sırp Belediyeler Birliği, Sırplara, Arnavutlara, Romanlara, Goralılara ve Boşnaklara hizmet edecek bir kurumdur." diye konuştu. Sırp yetkili Djuric'in gözaltına alınması ve Sırp Listesi'nin Kosova hükümetinden çıkacağını açıklaması üzerine düzenlenen oturum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1999'da Kosova ile ilgili çıkardığı 1244 sayılı karara ithafen sembolik şekilde yerel saatle 12.44'te başladı.

VUCİC'İN TELEFON TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİCİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Djuric olayının ardından ani bir kararla Sırbistan'a gelen AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir araya gelmişti. Mogherini, söz konusu olayın kendisini üzdüğünü belirterek, Kosova ve Sırbistan'a barışı koruma çağrısında bulunmuştu. Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell ile Kosova'da yaşanan olaylara ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

SIRBİSTAN VE KOSOVA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Djuric'in Kosova polisi tarafından gözaltına alınması ve sınır dışı edilmesi, AB ara buluculuğunda diyalog sürecindeki Sırbistan ve Kosova'yı yeniden karşı karşıya getirdi. Sırbistan tarafı yaşanan olayı "ağır provokasyon" olarak değerlendirirken Kosova, Djuric'in gözaltına alınmasının ülke yasaları gereği yapıldığını ve iki ülke arasındaki diyaloğu etkilememesi gerektiğini savundu.

SIRBİSTAN, KOSOVA'YI HALA KENDİ TOPRAK PARÇASI OLARAK GÖRÜYOR

Bu arada Sırbistan, 116 ülke tarafından bağımsız devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprak parçası olarak görmeye devam ediyor. Kosova'nın 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi, iki ülke arasında soruna neden olmuştu.

Kaynak: haberinburada