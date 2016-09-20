

Kosova'nın Prizren şehrinde okullara dağıtılan coğrafi haritalarda gösterilen 'Türkiye haritası' büyük tepki çekti.



Kosova'nın Prizren şehrinde okullara dağıtılan coğrafi haritalarda Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinin Ermenistan; Güney Doğu Anadolu bölgesinin ise Kürdistan olarak çizilmesi büyük tepki çekti.



SKANDAL TESPİT EDİLDİ



Eğitim Bakanlığı'nın dağıtımını koordine ettiği kitaplardaki haritalarda her hangi bir anormallik olmadığı; Arnavutluk'tan Kosova'ya ücretsiz olarak gönderilen ve bir takım kuruluşlarca dağıtıldığı tespit edilen haritalarda bu skandalın tespit edildiği belirtildi.



EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN DAĞITTIĞI KİTAPLARDA BÖYLE BİRŞEY YOK



Konuyla ilgili DHA'ya konuşan Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Prizren Eğitim Müdürlüğü'nde Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç, Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak kitap ve diğer araç ve gereçleri dağıttıklarını ancak Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan haritalarda bu tür bir durumun olmasının söz konusu olmadığını söyledi.