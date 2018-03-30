MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin işbirliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı. Kosova televizyonları, MİT'in FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı.

FETÖ'NÜN 6 ÜST DÜZEY MENSUBU YAKALANDI

MİT'in Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalandı.

KOSOVA İÇİŞLERİ BAKANI VE İSTİHBARAT ŞEFİ GÖREVDEN ALINDI

Kosova'da MİT tarafından yapılan FETÖ operasyonu nedeniyle İçişleri Bakanı ve istibarat servisinin şefinin görevine son verildi.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay, bugün hükümet kabinesinde içişleri Bakanı Flamur Sefaj ve Kosova İstihbarat Ajansı Müdürü Driton Gashi'yi görevden aldı.

Haradina, operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmediğini söylemişti.

KOSOVA GENÇLİK YAPILANMASINDAN SORUMLU

Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye kaçırılmasını da organize etmekle görevli oldukları tespit edilen şüphelilerden Özkan'ın, Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek örgüt elebaşının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı, Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirlendi.

BÖLGEDEKİ OKUL YAPILANMALARINDA ÖĞRETMENLERDEN SORUMLU

Ayrıca, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Günakan'ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu elebaşı olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu öğrenildi.

ERGENEKON DAVASINDA AKTİF ROL ÜSTLENMİŞ

Osman Karakaya'nın ayrıca, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği ortaya çıktı.

Kaynak: haberinburada