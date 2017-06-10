

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6'ncı maçında yarın Kosova ile karşılaşacak. Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Borici Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılamayı Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Kosova - Türkiye maçı TV 8'den canlı yayınlanacak.







6 Haziran'dan beri Slovenya'nın Portoroz bölgesinde kamp yapan ve bu karşılamanın hazırlıklarını Koper'deki Bonfika Stadyumu'nda sürdüren A Milli Takım'da, kadro dışı bırakılan ve daha sonrasında milli takımı veda eden Arda Turan'ın yanı sıra Serdar Gürler ve Deniz Türünç de ailevi nedenlerden dolayı kamptan ayrıldıkları için Kosova maçında forma giymeyecekler.







kaynak:sabah