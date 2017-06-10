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kosova - türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda?

KOSOVA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kosova ile ikinci resmi maçına çıkacak. Peki Kosova - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Tarih : 10 Haziran 2017, 13:09
Puan Ver : Kosova - Türkiye Maçı Ne Zaman, Hangi Kanalda?(9/10)7


Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6'ncı maçında yarın Kosova ile karşılaşacak. Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Borici Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılamayı Çekya Futbol Federasyonu'ndan Miroslav Zelinka yönetecek. Kosova - Türkiye maçı TV 8'den canlı yayınlanacak.



6 Haziran'dan beri Slovenya'nın Portoroz bölgesinde kamp yapan ve bu karşılamanın hazırlıklarını Koper'deki Bonfika Stadyumu'nda sürdüren A Milli Takım'da, kadro dışı bırakılan ve daha sonrasında milli takımı veda eden Arda Turan'ın yanı sıra Serdar Gürler ve Deniz Türünç de ailevi nedenlerden dolayı kamptan ayrıldıkları için Kosova maçında forma giymeyecekler.



 



kaynak:sabah








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