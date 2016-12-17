

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği programına yönelik başvuru kayıtlarının 19 Aralık Pazartesi günü başlayacağını belirterek, "İşletmelere sağlanacak 50 bin liralık kredi faiz desteğine, çok yoğun ilgi oldu. Henüz başvuru alınmamasına rağmen, kayıt ve bilgi güncelleme sırasında aynı anda on binlerce KOBİ sisteme girdi." dedi.