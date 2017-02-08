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kosgeb'in 50 bin lira hibe şartları değişti!

KOSGEB'İN 50 BİN LİRA HİBE ŞARTLARI DEĞİŞTİ!

KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber!

Tarih : 08 Şubat 2017, 12:52
Puan Ver : Kosgeb'in 50 Bin Lira Hibe Şartları Değişti!(5/10)5


KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu yapmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber! Girişimcilik sertifikası sahibi olan ve yazdığı iş planına göre değerlendirilen vatandaşların faydalanabildiği KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu için sistem kolaylaşıyor. Önce sertifika sahibi olup, ardından iş yeri açma şartını kaldıran KOSGEB, yeni düzenleme ile bu koşulları biraz daha hafifletecek



KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu yaparak hayallerindeki işi kurmak isteyen vatandaşlar, yeni getirilen düzenleme ile başvuru sürecindeki teferruatlardan biraz daha uzaklaşmış olacak. KOSGEB 50 bin TL hibe başvurusu yapabilmek için şart koşulan girişimcilik sertifikası, 1 Şubat Çarşamba günü itibariyle ön koşul olarak sunulmayacak. İşletmesini kurmayan vatandaşların da başvurabileceğini duyuran KOSGEB, bu şekilde 50 bin TL hibe başvurusu konusunda şartları biraz daha yumuşatmış oldu.



 



kaynak:sabah








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