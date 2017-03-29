KOSGEB'DE 15 GÜNDE 64 BİNİ AŞKIN İŞLETMEYE KREDİ KULLANDIRILDI
TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan kredilere ilişkin, "Son 15 günlük sürede 64 binin üzerinde işletmeye kredi kullandırıldı" dedi
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan krediler ile Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanan kredilere hem talebin hem de bankaların kredi verme iştahının güçlü şekilde devam ettiğini bildirdi.
UYGULAMADA AKSAKLIK YOK
TBB'ye gelen başvurularda faiz ödemeleri KOSGEB tarafından sağlanan kredilere bankaların ilgisinin az olduğu veya süreçlerin yavaş işlediği hakkındaki yorumların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aydın, kısa bir sürede çok sayıda talep geldiğini, bunların işleme alındığını ve uygulamada bir aksaklıkla karşılaşılmadığını aktardı.
kaynak:milliyet
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