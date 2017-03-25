

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, KOBİ'lerin bir an önce faizsiz krediye erişebilmeleri için adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "KOSGEB olarak kredi işlemlerine hız verdik. Hafta sonu Türkiye genelinde bütün KOSGEB Müdürlükleri açık olacak." dedi.







kaynak:sabah