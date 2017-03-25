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kosgeb müdürlükleri haftasonu da açık olacak

KOSGEB MÜDÜRLÜKLERİ HAFTASONU DA AÇIK OLACAK

Biçer, KOSGEB'in 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarih : 25 Mart 2017, 13:39
Puan Ver : Kosgeb Müdürlükleri Haftasonu Da Açık Olacak(6/10)4


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, KOBİ'lerin bir an önce faizsiz krediye erişebilmeleri için adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "KOSGEB olarak kredi işlemlerine hız verdik. Hafta sonu Türkiye genelinde bütün KOSGEB Müdürlükleri açık olacak." dedi.



 



kaynak:sabah








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