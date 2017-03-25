KOSGEB MÜDÜRLÜKLERİ HAFTASONU DA AÇIK OLACAK
Biçer, KOSGEB'in 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, KOBİ'lerin bir an önce faizsiz krediye erişebilmeleri için adeta seferberlik ilan ettiklerini belirterek, "KOSGEB olarak kredi işlemlerine hız verdik. Hafta sonu Türkiye genelinde bütün KOSGEB Müdürlükleri açık olacak." dedi.
kaynak:sabah
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