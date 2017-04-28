

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, KOSGEB'in 2017 yılı 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Geçen yılki kredi faiz destek programına 249 bin işletmenin başvuruda bulunduğunu hatırlatan Biçer, bütçe imkanları dahilinde sadece 15 bin KOBİ'nin destekten yararlanabildiğini hatırlattı. Destekten yararlanamayan çok sayıda işletme olması nedeniyle ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla bu yıl da bu desteği devam ettirdiklerini belirten Biçer, 2,5 milyar lira bütçeyle kredi faiz desteği uygulamasını yeniden başlattıklarını söyledi.







kaynak:habertürk