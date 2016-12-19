

KOSGEB 50 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen işletme sahipleri için süreç bugün başladı başladı. KOSGEB sistemine işletmeleri kayıtlı olan kişilerin başvurabileceği faizsiz kredi başvuru şartları açıklandı.







Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programına yönelik başvuru kayıtları, bu sabah 09.00'da başladı.







KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2016'dan "Sıfır Faizli Kredi Destek" programı açıklandığı güne kadar veritabanına kayıtlı firma sayısı 56 bin 810 ve KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı 147 bin 710 iken, 10 Aralık'tan bugüne kadar veritabanına yeni kaydolan firma sayısı 105 bin 463 ve aynı dönemde KOBİ bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısının ise 178 bin 629'u bulduğu bildirildi.







KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için bugün saat 09.00 ile 21 Aralık Çarşamba günü saat 23.59 aralığında, "http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.







SİSTEM KİLİTLENDİ



KOSGEB'den yapılan açıklamada aynı anda on binlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşandığı da kaydedildi.







kaynak:ahaber