Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

kosgeb kredi başvuruları başladı

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI

KOSGEB tarafından 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programına yönelik başvuru kayıtları, bu sabah 09.00'da başladı.İşte KOSGEB faizsiz 50 Bin TL kredi başvurusu ve detayları...

Tarih : 19 Aralık 2016, 15:25
Puan Ver : Kosgeb Kredi Başvuruları Başladı(10/10)12


KOSGEB 50 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapmak isteyen işletme sahipleri için süreç bugün başladı başladı. KOSGEB sistemine işletmeleri kayıtlı olan kişilerin başvurabileceği faizsiz kredi başvuru şartları açıklandı.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" programına yönelik başvuru kayıtları, bu sabah 09.00'da başladı.



KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2016'dan "Sıfır Faizli Kredi Destek" programı açıklandığı güne kadar veritabanına kayıtlı firma sayısı 56 bin 810 ve KOBİ bilgi beyannamesi güncelleyen firma sayısı 147 bin 710 iken, 10 Aralık'tan bugüne kadar veritabanına yeni kaydolan firma sayısı 105 bin 463 ve aynı dönemde KOBİ bilgi beyannamesini güncelleyen firma sayısının ise 178 bin 629'u bulduğu bildirildi.



KOSGEB'in 15 bin KOBİ'ye sunulacak 50 bin liralık "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği" için bugün saat 09.00 ile 21 Aralık Çarşamba günü saat 23.59 aralığında, "http://sifirfaiz.kosgeb.gov.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.



SİSTEM KİLİTLENDİ

KOSGEB'den yapılan açıklamada aynı anda on binlerce kayıt ve güncelleme yapılmasından dolayı sistemde gecikme yaşandığı da kaydedildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Kosgeb  Kredi  Başvuruları  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER