

KOSGEB faizsiz kredi desteği için esnafın bankalarla yaşadığı sıkıntıları çözüme kavuşturmak adına KOSGEB Başkanı tarafından bankalara 3. kez uyarıda bulunuldu.







Hükümet tarafından geçtiğimiz haftalarda Küçük ve Orta Ölçekli olan işletmelerin büyümesi ve maddi anlamda desteklenmesi için yeni düzenlemeler yapmaya karar vermişti. Bu düzenlemelerin ardından 50 bin liralık faizsiz kredi desteğinin verilmesi için başvuruları aldıktan sonra geçen yıla göre bir karşılaştırma yapıldığı zaman binlerce kişiye kredi verilmesine karar verilmişti.







Binlerce işletmenin ve esnafın faizsiz kredi desteği alacakları için heyecanlı oldukları belirlenirken bankalara kredilerini almak için gittikleri zaman büyük bir hayal kırıklığına uğradıkları tespit edildi. Hükümet tarafından kredilerin verilmesini kolaylaştırmak için sicil affının hayata geçirildiği ifade edilmişti. Ancak bu süreç içerisinde bankaya giden işletme sahipleri ve esnaflar büyük bir şokla karşılaştılar. Küçük bahaneler ile birlikte kendilerine kredi verilemeyeceği açıklandı. Bazı kişilere geçmişte yapılan düzensiz ödemeler bahane olarak sunulurken bazı kişilere gelir durumları örnek gösterildi. Bu durumda şikayetler çığı gibi büyürken KOSGEB Başkanı tarafından durum hakkında önemli çağrılarda bulunuldu. Bankaların bu konu hakkında daha duyarlı olmaları gerektiği konusunda ifadeler kullanıldı.







kaynak:bankacıyım