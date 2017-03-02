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kosgeb başvurularının yüzde 85'i kabul edildi!

KOSGEB BAŞVURULARININ YÜZDE 85'İ KABUL EDİLDİ!

Kredi faiz desteğinden yararlanmak için KOSGEB'e başvuru yapan 540 bin 999 işletmeden 460 bin 167'si bu haktan faydalanacak

Tarih : 02 Mart 2017, 12:17
Puan Ver : Kosgeb Başvurularının Yüzde 85'i Kabul Edildi!(8/10)7


YÜZDE 85'İ HAK KAZANDI



10-20 Şubat tarihleri arasında KOSGEB'e kredi faiz desteğinden yararlanmak için 540 bin 999 başvuru yapıldı. Başvuruda bulunan işletmelerden yüzde 85'i yani 460 bin 167'si kredi faiz desteğinden faydalanma hakkı kazandı.



KİME NE KADAR DESTEK VERİLECEK?



Net satış hasılatı verilerine göre, 1 TL ile 250 bin TL arasındaki işletmelere 20 bin TL, 250 bin ile 500 bin arasındaki işletmelere 25 bin TL, 500 bin TL'den 750 bin TL'ye kadar olan işletmelere 30 bin TL, 750 binden bir milyona kadar olan işletmelere 40 bin TL, bir milyondan büyük işletmelere ise 50 bin TL olmak üzere ilk yıl ödemesiz, sonraki 24 ay geri ödemeli kredi faiz desteği sağlanacak.



 



kaynak:sabah








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