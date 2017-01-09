Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!
Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler
Meteorolojiden İstanbul Ve 5 İle Kar Erimesi Uyarısı

kosgeb 50 bin tl kredi ne zaman verilecek?

KOSGEB 50 BİN TL KREDİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Girişimci ve KOBİ'lerin karşılaştığı ekonomik sorunları çözmesine katkı sağlamak amacı ile başlatılan 50 bin TL faizsiz kredi desteği için 150 bin sınırına rağmen 250 bin civarında başvuru gerçekleşti.

Tarih : 09 Ocak 2017, 09:44
Puan Ver : Kosgeb 50 Bin Tl Kredi Ne Zaman Verilecek?(10/10)12


Girişimci ve KOBİ'lerin karşılaştığı ekonomik sorunları çözmesine katkı sağlamak amacı ile başlatılan 50 bin TL faizsiz kredi desteği için 150 bin sınırına rağmen 250 bin civarında başvuru gerçekleşti. Başvuruların çokluğu nedeniyle kamuoyundan yükselen sayının artırılması taleplerini hükümet sessiz kalmadı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalara göre şartları sağlayacak olan herkesin kredi imkanından yararlandırılacağı açıklaması büyük sevinç yarattı. Başbakan, bu konudaki kararlılığını, esnafa kredi için gerekirse diğer harcamaların kesilerek kaynak sağlanacağı ifadeleri ile göstermiş oldu.



BAŞBAKAN YILDIRIM: ŞARTLARI SAĞLAYAN KREDİYİ ALACAK



Başbakan Binali Yıldırım, “Esnafa bir yıl ödemesiz, 3 yıllık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bir destek veriyor. Bunun için bir kaynağı var, 2016 yılı için 15 bin esnafımız bu imkandan yararlanacak. Ancak, müracaata bakıyoruz 250 bine dayanmış. Tabii ne yapmamız lazım. Vatandaş şunu bilmez, ya kardeşim ben 15 bin kişiye verecektim, niye bu kadar müracaat ettiniz diyemeyiz. Bunun kullandırma şartları var, o şartları sağlayan kim olursa olsun bunu vereceğiz. Böyle bir sınırlama olmaz. Şartlara bakacağız, tutturan kim varsa vereceğiz. 15 bin kişinin üzerine bu kaynak çıkacak. Gerekirse başka taraftan alacağız ve buraya aktaracağız. Vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapacağız. Bu hepsi incelenecek, bakılacak. Başka imkandan faydalanmıyorsa bütün bunlar gözden geçirilecek ve esnafımızın bu konudaki beklentisi karşılanmış olacak.” sözleri ile



KOSGEB kredilerinden kimlerin yararlanacağını ortaya koydu.



KOSGEB AÇIKLAMA YAPACAK KOSGEB



Kredilerinin ne zaman verileceği ise yakında açıklanacak. Kredilerin ilk 3 ay içerisinde verilmesi beklenirken başvuru şartlarının önceki KOSGEB kredisi ile aynı olması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım tarafından ifade edilen bu desteklerin aktarılması konusunda KOSGEB'in yapacağı açıklama bekleniyor.



 



kaynak:ulusalajans







 








Etiketler: Kosgeb  50  Bin  Tl  Kredi  Ne  Zaman  Verilecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER