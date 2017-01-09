Girişimci ve KOBİ'lerin karşılaştığı ekonomik sorunları çözmesine katkı sağlamak amacı ile başlatılan 50 bin TL faizsiz kredi desteği için 150 bin sınırına rağmen 250 bin civarında başvuru gerçekleşti.



Girişimci ve KOBİ'lerin karşılaştığı ekonomik sorunları çözmesine katkı sağlamak amacı ile başlatılan 50 bin TL faizsiz kredi desteği için 150 bin sınırına rağmen 250 bin civarında başvuru gerçekleşti. Başvuruların çokluğu nedeniyle kamuoyundan yükselen sayının artırılması taleplerini hükümet sessiz kalmadı. Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamalara göre şartları sağlayacak olan herkesin kredi imkanından yararlandırılacağı açıklaması büyük sevinç yarattı. Başbakan, bu konudaki kararlılığını, esnafa kredi için gerekirse diğer harcamaların kesilerek kaynak sağlanacağı ifadeleri ile göstermiş oldu.



BAŞBAKAN YILDIRIM: ŞARTLARI SAĞLAYAN KREDİYİ ALACAK



Başbakan Binali Yıldırım, “Esnafa bir yıl ödemesiz, 3 yıllık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bir destek veriyor. Bunun için bir kaynağı var, 2016 yılı için 15 bin esnafımız bu imkandan yararlanacak. Ancak, müracaata bakıyoruz 250 bine dayanmış. Tabii ne yapmamız lazım. Vatandaş şunu bilmez, ya kardeşim ben 15 bin kişiye verecektim, niye bu kadar müracaat ettiniz diyemeyiz. Bunun kullandırma şartları var, o şartları sağlayan kim olursa olsun bunu vereceğiz. Böyle bir sınırlama olmaz. Şartlara bakacağız, tutturan kim varsa vereceğiz. 15 bin kişinin üzerine bu kaynak çıkacak. Gerekirse başka taraftan alacağız ve buraya aktaracağız. Vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken neyse yapacağız. Bu hepsi incelenecek, bakılacak. Başka imkandan faydalanmıyorsa bütün bunlar gözden geçirilecek ve esnafımızın bu konudaki beklentisi karşılanmış olacak.” sözleri ile



KOSGEB kredilerinden kimlerin yararlanacağını ortaya koydu.



KOSGEB AÇIKLAMA YAPACAK KOSGEB



Kredilerinin ne zaman verileceği ise yakında açıklanacak. Kredilerin ilk 3 ay içerisinde verilmesi beklenirken başvuru şartlarının önceki KOSGEB kredisi ile aynı olması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım tarafından ifade edilen bu desteklerin aktarılması konusunda KOSGEB'in yapacağı açıklama bekleniyor.







kaynak:ulusalajans















