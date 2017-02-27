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Kosgeb 50 Bin Lira Faizsiz Kredi Sonuçları Açıklandı!
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KOSGEB 50 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!


KOSGEB 50 BİN LİRA FAİZSİZ KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Tarih : 27 Şubat 2017, 16:50
Puan Ver : Kosgeb 50 Bin Lira Faizsiz Kredi Sonuçları Açıklandı!(9/10)7


KOSGEB VERİ TABANINA KAYIT OLUNMASI GEREKİYOR



10 Şubat tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer tarafından düzenlenen basın toplantısında Bakan Özlü, KOSGEB kredisine hak kazananların kredi kullanımı öncesi yapmaları gerekenlere işaret etmişti: "Desteğe hak kazanan KOBİ'lerin, kredi kullanımından önce KOSGEB veri tabanına kayıt olmaları ve onaylı KOBİ Bilgi Beyannameleri'ni oluşturmaları gerekecektir. İnşallah 27 Şubat 2017 tarihinden itibaren Kredi Faiz Desteği'ne hak kazanan işletmelerimiz belli olmaya başlayacak. Hak kazanan işletmelerimize SMS ve bilgilendirme e-postası göndereceğiz. Bu aşamadan sonra belirlenen işletmeler bankalara başvurarak kredi işlemlerini başlatabileceklerdir. Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Ziraat Bankası ile protokol yaptık."



KOSGEB VERİTABANINA NASIL KAYIT YAPILIR?



KOSGEB'e ilk kez başvuru yapacaksanız kurumun internet sayfasında bir form doldurmanız gerekiyor. İşletme adı, vergi numarası, yetkili kişi, kuruluş yılı esnaf veya ticaret no gibi bilgilerin istendiği formu doğru bilgilerle doldurmanız gerekmektedir.



KOSGEB KREDİLERİ NE ZAMAN KULLANILACAK?



Kredileri onaylanan esnaflar ise kredilerini ne zaman kullanacağını merak ediyor. Kosgeb'in henüz bu konuyla ilgili net bir açıklaması yok. Kredi almaya hak kazanan esnaflar gerekli işlemlerin ardından kısa bir süre sonra kredilerini kullanabilir.Yani süre olarak en geç 1 ay içinde krediler kullanılabilecek.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Kosgeb  50  Bin  Lira  Faizsiz  Kredi  Sonuçları  Açıklandı    haber

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