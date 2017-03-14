KOSGEB Başkanı Recep Biçer 400 bin KOBİ`nin bankalarla kredi için görüşmelere başladığını, kurumun her 50 bin liralık kredi için ortalama 11 bin 500 lira kadar faiz ödemesi yapacağını, bankalara yapılacak toplam faiz ödemesinin ise 2,5 milyar TL olacağını ifade etti.