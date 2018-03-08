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Köşeye Sıkışan YPG, Türkiye'yi Destekleyen Aşiretler Liderlerini Rehin Aldı

KÖŞEYE SIKIŞAN YPG, TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYEN AŞİRETLER LİDERLERİNİ REHİN ALDI

Afrin operasyonu nedeniyle iyice köşeye sıkışan terör örgütü YPG, Türkiye'yi destekleyen aşiret liderleri ve ileri gelen aileleri rehin aldı.

Tarih : 08 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Köşeye Sıkışan Ypg, Türkiye'yi Destekleyen Aşiretler Liderlerini Rehin Aldı(9/10)5

Afrin'de köşeye sıkışınca panikleyen terör örgütü, daha önce Türkiye'ye desteğini açıklayan aşiretlerin ileri gelenlerini rehin aldı.

ÖRGÜTTE BÜYÜK PANİK VAR

TSK ve ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekâtı'nda 48 günde 750 kilometrelik alanın teröristlerden temizlemesi, yaklaşık 3 bin teröristin etkisiz hale getirilmesi örgütün paniğini artırdı. YPG/PKK, Afrin şehir merkezindeki sivil halk üzerindeki baskısını üst seviyeye çıkardı.

AŞİRET LİDERLERİNİ REHİN ALIYORLAR

Karar'da yer alan habere göre; örgüt Afrin'de aşiret liderleri ve ileri gelen aileleri rehin alıyor ya da gözaltında tutuyor. Sivillerin çıkışına izin vermiyor. Terör örgütünün sivillerle destekleyeceği sert bir meskun mahal çatışmasına hazırlandığı tespiti yapılıyor.

SİVİL GÖRÜNÜMLÜ TERÖRİSTLERİN GEÇİŞLERİ SÜRÜYOR

Bir yandan da Menbiç'ten Afrin'e sivil görünümlü teröristlerin geçişleri sürüyor. Silahlı araç geçişiyle hareket etmeleri durumunda TSK'nın kendilerini vuracağını bildikleri için sivillerin arasına karışan teröristlerin, Afrin'e bu yolla girdikleri belirtildi. Esed'in milis yapılanmasının da Afrin'e farklı noktalardan ve siviller arasında giriş yapmayı sürdürdüğü kaydedildi.

MESKUN MAHAL ÇATIŞMALARI BAŞLADI

Dün Türk jetlerinin vurduğu Cinderes'te ise kasabanın merkezine doğru meskun mahal çatışmaları başladı. Afrin'in kuzey doğusunda ise Esed milislerinin girmeye çalıştığı Kafr Jana köyü teröristlerden temizlendi, Buradaki terör kampına girildi. Ayrıca dün Meydanköy Barajı ile Cinderes'e hakim stratejik bir tepede kontrol sağlandı. Afrin merkezinin anlık olarak takip edildiği ve teröristlerin hendek kazdığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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