'KÖSEM'İN GENÇLİĞİ
Beren Saat'in oynayacağı ‘Kösem'in gençlik yıllarını Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou canlandıracak..
‘Muhteşem Yüzyıl - Kösem' dizisinin çekimleri başladı. Beren Saat'in oynayacağı ‘Kösem'in gençlik yıllarını Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou canlandıracak.
Çekimleri başlayan dizide, Ekin Koç ‘Sultan Ahmed' karakteriyle kamera karşısına geçerken, Beren Saat'in oynayacağı ‘Kösem Sultan'ın ilk gençlik yıllarını ise Yunan oyuncu Anastasia Thsilimpou canlandırıyor. Lise üçüncü sınıf öğrencisi Thsilimpou, Türkçe öğrenmeye başladı.
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