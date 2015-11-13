

Şarkıcılığı, sunuculuğu için aynı şeyi söylemek mümkün olmasa da rol aldığı sayısız Türk filmiyle rüştünü çoktan ispatlamış bir oyuncu Hülya Avşar. Ölüm Yolu, Salkım Hanım'ın Taneleri, İki Genç Kız gibi filmlerde rol alan Avşar, bazen zengin bir ailenin kızı, bazen bir hayat kadını oldu. Ama girdiği rollerin üstesinden gelmeyi hep başardı.







Genelde yakın plan sahnelerin yer aldığı Kösem Sultan'da da ünlü oyuncu, bakışlarıyla bir kez daha rolünün hakkını verdi. Ses tonuyla yaptığı vurgularla Handan Sultan'a tatlı tatlı laf sokuşturmaları keyifle izledik.