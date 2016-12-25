Super Mario Run, dünya çapında büyük bir ilgiyle karşılaştı. Nintendo'nun diğer efsanevi mobil oyunu Pokemon Go bile tesisatçı kardeşlerin gerisinde kaldı.



Apple iOS'ta 16 Aralık'ta yayınlanan ve Android işletim sistemine 2017 yılı başında konuk olacak Super Mario Run, sınırlı sayıda cihaz için yayınlanmasına karşın şimdiden 50 milyon indirme barajını geçti. Nintendo'nun Japonya'daki resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, bu başarının şerefine, oyunu indirenlere 10 adet bedava Toad Rally bileti verileceği müjdelendi.



Nintendo, açıklamasında “İnsanlara minnettarlığımızı göstermek istiyoruz. Oyunumuzu indiren herkese kayıtsız şartsız, 10 Rally bileti hediye ediyoruz. Toad Rally turunun keyfini çıkartın.” ifadelerini kullandı.



Super Mario Run, daha önce de belirttiğimiz gibi 17 Aralık'ta App Store'da yayınlanmaya başlamıştı. Sadece ilk dört günde, 40 milyon seviyesine yaklaşıldı. Birinci haftanın sonunda inanılmaz bir eşik aşılmış oldu.



Peki Hisseler Neden Düşüyor?



Oyun, Apple App Store'dan ücretsiz olarak indirilebilse de, bölüm ve karakter sınırlaması mevcut. Bölüm ve karakter sınırlandırılmasından kurtulmak için 10 dolar karşılığında oyunun satın alınması gerekiyor. Nintendo, 50 milyon kullanıcının kaçının tam sürümü satın aldığına dair bir açıklama yapmadı.



Tesisatçı kardeşler, evrim geçiren kuzenleri Pokemon Go'ya da büyük fark atmış oldular çünkü Super Mario Run, ilk gününde 10 milyon indirmeye ulaşmışken, Pokemon Go 1 milyon adette kalmıştı. Ancak ortada son derece garip bir durum var: Mobil oyunun muazzam performansına rağmen, Japon oyun devi Nintendo, yılın son günlerine hisse değeri düşerek giriyor. Bu durumda, oyunun hala Android'de yayınlanmamasının yanı sıra; dünyanın en büyük pazarı Çin Halk Cumhuriyeti ile buluşmaması da gösteriliyor. Diğer bir etken de fiyat. 10 dolarlık fiyat, oyun tutkunlarınca fazlasıyla yüksek görülüyor ve şirket, sert eleştirilere maruz kalıyor.



Hisse değerleri ve şirket imajı açısından bakıldığında Mario, Pikachu'nun gerisinde kalıyor zira Pokemon Go, kısa sürede Nintendo hisselerinin birim değerini çarpıcı şekilde yükseltmişti.