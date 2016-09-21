

Trabzon'da yaşayan Uzman Çavuş M.K., 9 yıllık eşi S.K.'ya şiddetli geçimsizlik yaşadığı gerekçesiyle geçen yıl boşanma davası açtı. Uzman Çavuş M.K. eşinin kendisini rahatsız ve tehdit ettiğini belirterek 2 kez koruma talebinde bulundu. Mahkeme mağdura yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürücü söz veya davranışlarda bulunulmaması şartını koydu ve M.K.'yı 6 ay süreyle koruma altına aldı.







400 KADIN ARASINDA KORUNAN TEK ERKEK







S.K.'nın karara yaptığı itiraz reddedilirken Trabzon'da koruma kararı bulunan 400'ü aşkın kadının arasında yer alan tek erkeğin uzman çavuş M.K. olduğu öğrenildi. Eşi S.K. ise Uzman Çavuş M.K.'nın peşini bırakmadı. Trabzon Aile Mahkemesi'ne avukatı Aslıhan Bezirganoğlu aracılığıyla başvuran S.K., 200 bin TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. S.K. ayrıca 2 çocuğu için ayrı ayrı bin TL nafaka istedi. S.K. mahkemeye verdiği dilekçesinde eşinin kendisini aldattığını fotoğraflarla tespit ettiğini iddia etti. Boşanma davasının ardından tazminat davası karara bağlanacak.