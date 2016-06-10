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koruculara pkk pususu

KORUCULARA PKK PUSUSU

Hakkari Şemdinli'de PKK'lı teröristler bu kez korucuları hedef aldı. Nöbet bitiminde araçla köylerine dönen geçici köy korucularına PKK'lı teröristler ateş açtı. Saldırıda Esat Yeşil, Ahmet Demircan olay yerinde şehit oldu. Yaralanan Tevfik Fırat ise Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:20
Puan Ver : Koruculara Pkk Pususu(9/10)10


Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde görevden dönen geçici köy korucularının aracına PKK'lı teröristler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 2 korucu şehit olurken 1 korucu da yaralandı. Olay dün saat 15.00 sıralarında Şemdinli İlçesi'ne 13 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümkıran Köyü Mevkii'nde meydana geldi.



KÖYE DÖNÜYORLARDI



Nöbet bitiminde araçla köylerine dönen geçici köy korucuları Esat Yeşil, Ahmet Demircan ve Tevfik Fırat, PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırıda Üzümkıran Köyü kadrosuna kayıtlı geçici köy korucuları Esat Yeşil, Ahmet Demircan olay yerinde şehit olurken, Tevfik Fırat'ta yaralandı. Yaralı korucu Fırat, Şemdinli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



KAYMAKAM BİLGİ ALDI



Olayın ardından Şemdinli Kaymakamı Murat Öztürk'te Şemdinli Devlet Hastanesi'ne giderek yaralı korucu Tevfik Fırat'ı ziyaret etti. Fırat ile görüşen Kaymakam Öztürk olay hakkında bilgi aldı. Koruculara saldıran PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.



KANDİL'DE 6 HEDEF YERLE BİR



Türk Silahlı Kuvvetlerince önceki gün, Irak'ın kuzeyinde Sinath -Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 hedef imha edildi. Güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün saat 22.05-22.28 saatleri arasında Irak'ın kuzeyinde Sinath -Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi. Hava harekatında içinde teröristlerin de bulunduğu sığınak ve barınaktan oluşan 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.



AĞRI'DA 2 PKK'LI ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



Ağrı'da ise güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ağrı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığınca Doğubayazıt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada iki teröristi etkisiz hale getirildi.








Etiketler: Koruculara  Pkk  Pususu    haber

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