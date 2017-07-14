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Korucu minibüsüne hainler roketatarla saldırdı: 1 şehit, 2 yaralı

KORUCU MİNİBÜSÜNE HAİNLER ROKETATARLA SALDIRDI: 1 ŞEHİT, 2 YARALI

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde göreve giden güvenlik korucuların bulunduğu minibüse PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. 1 korucu şehit oldu, 2 korucu yaralandı.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 21:40
Puan Ver : Korucu Minibüsüne Hainler Roketatarla Saldırdı: 1 Şehit, 2 Yaralı(10/10)6

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde göreve giden güvenlik korucuların bulunduğu minibüse PKK'lı teröristler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 güvenlik korucu şehit olurken, 2 güvenlik korucusu ise yaralındı.

1 KORUCU ŞEHİT OLDU, 2 KORUCU YARALANDI

Olay bugün akşam saatlerinde Şemdinli İlçesine bağlı Aktütün bölgesinde meydana geldi. Görev için sivil minibüsle nöbet yerine giden koruculara PKK teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırının hemen ardından çatışma çıktı. Çatışmada 1 güvenlik korucu şehit olurken 2 güvenlik korucusu ise yaralındı. Güvenlik güçleri tarafından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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