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korsika'da mescid'e saldırı

KORSİKA'DA MESCİD'E SALDIRI

Akdeniz'deki Fransız adası Korsika'da bir mescid saldırıya uğradı. Yetkililer, küçük bir grubun mescidin içindeki Kuran-ı Kerim'leri yakmaya çalıştığını açıkladı.

Tarih : 26 Aralık 2015, 13:23
Puan Ver : Korsika'da Mescid'e Saldırı(7/10)8


BBC'nin haberine göre; birkaç yüz kişi perşembe günü pusuya düşürülüp yaralanan iki itfaiye eri ve bir polis memuruna destek vermek için başkent Ajaccio'da toplandı.  Bazı göstericiler, perşembe günü olayların çıktığı kentin yoksul bölgesine doğru yürümeye başladı. AFP'nin haberine göre; "Araplar defolun! Burası bizim ülkemiz" diye slogan atan göstericiler, daha sonra bir mescide saldırdı. Aralarında Kuran-ı Kerim'lerin de bulunduğu bazı kitapları yaktı.Fransa Başbakanı Manuel Valls, olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı “kutsala saygısızlık” olarak tanımladı ve "kabul edilemeyeceğini” söyledi.








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