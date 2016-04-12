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korsanların 6 türk gemici için araması bekleniyor

KORSANLARIN 6 TÜRK GEMİCİ İÇİN ARAMASI BEKLENİYOR

Kaptanoğlu Denizcilik'e ait Malta bayraklı Türk tankeri M/T Puli, dün sabah Türkiye saatiyle 04.00 sıralarında Kamerun'a gitmek için seyir halindeyken Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı

Tarih : 12 Nisan 2016, 09:14
Puan Ver : Korsanların 6 Türk Gemici İçin Araması Bekleniyor(8/10)7


Kaptanoğlu Denizcilik'e ait M/T Puli adlı tankere, Nijerya açıklarında çıkan silahlı korsanlar gemideki 6 Türk mürettebatı kaçırdı. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl, “Bölge son derece güvensiz ve korsan saldırıları sıkça görülüyor. Daha önce de fidye eylemleri olmuştu yine fidye eylemi olduğunu düşünüyoruz” dedi



Kaptanoğlu Denizcilik'e ait Malta bayraklı Türk tankeri M/T Puli, dün sabah Türkiye saatiyle 04.00 sıralarında Kamerun'a gitmek için seyir halindeyken Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. M/T Puli isimli tankere çıkan korsanlar, gemideki 19 personelden aralarında kaptanların da bulunduğu 6 Türk denizciyi kaçırdı. Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hakan Çakıl kaçırılan denizcilerin İlkay Olgun (Kaptan), Haluk Buran (2. Kaptan), Furkan Topcu (3. Kaptan), Mehmet Babacan (Baş makinist), Şükrü Dömbek (Elektrik teknikeri) ve Eray Falay (Usta gemici) olduğunu açıkladı.



‘DÜMENE 2. ÇARKÇI GEÇTİ'



Saldırının ardından tanker seyrine 2. çarkçı Haluk Teletar ile devam etti ve kalan mürettebat tarafından Kamerun'daki boşaltma limanına götürüldü. Ülgener Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili makam ve kurumlarla temasa geçildiği, konuyla ilgili gelişmelerden kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi. Nijerya Dışişleri Bakanlığı ve Türk askeri ataşeliği aracılığıyla Nijerya Deniz Kuvvetleri'yle bilgi paylaşımında bulunduklarını anlatan Büyükelçi Hakan Çakıl, “Kaptan İlkay Olgun'un cep numarası bizde var ancak kendisine henüz ulaşamıyoruz. Durumlarının iyi olduğuna dair bir ön bilgi aldık. Mürettebatın büyük ihtimalle deltalardan birinde tutulduğunu tahmin ediyoruz” dedi. Bölgedeki deniz korsanlarının sıkça fidye eylemi yaptığını belirten Çakıl, “Bölge son derece güvensiz ve korsan saldırıları sıkça görülüyor. ” dedi.



‘KORSANLAR HENÜZ İLETİŞİME GEÇMEDİ'



Kaptanoğlu Denizcilik'in avukatı Prof. Dr. Fehmi Ülgener, “Sabahın erken saatlerinde Nijerya açıklarında korsanlar gemiye çıkmış. Gemiden kaptan dahil 6 kişiyi rehin alıp gitmişler. Gemide kalanlar son derece sağlıklı, bir darp yok. Moraller bozuk. Tecrübelerimize dayanarak söylüyoruz. Kaçırılanlara karşı kötü muamele olmamıştı. Bu sefer de böyle bir muamele olmamasını diliyorum. Korsanlar bizimle henüz iletişime geçmedi. Bir önceki korsanlık vakasında da ertesi gün iletişime geçmişlerdi. Heyecanla bekliyoruz” dedi.








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