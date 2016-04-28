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korsanlar bae bankası'ndan 80 milyon dolar çaldı!

KORSANLAR BAE BANKASI'NDAN 80 MİLYON DOLAR ÇALDI!

Korsanlar, SWIFT transfer yöntemi ile işlem yapan Bangladeş Bankası'ndan, 81 milyon dolar çaldı.

Tarih : 28 Nisan 2016, 10:28
Puan Ver : Korsanlar Bae Bankası'ndan 80 Milyon Dolar Çaldı!(5/10)4


Korsanlar, SWIFT transfer yöntemi ile işlem yapan Bangladeş Bankası'ndan, 81 milyon dolar çaldı. 



Reuters'un haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde operasyonlarını yürüten Bangladeş Bankası, 81 milyon dolar dolandırıldı. Bilgisayar korsanları, bu rakamı çalmak için SWIFT transfer yönteminin açıklarından faydalandı.



Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışan güvenlik uzmanları, korsanların son derece zekice davranıp, 81 milyon doları transfer ettikleri banka hesabını da, sunuculardan sildiklerini açıkladı. 3000'den fazla banka ile ortak çalışan SWIFT (SWIFT kodları kullanan bankalar arasında ,ülkemizden Akbank, Garanti Bankası, Bank Asya, Finansbank, Yapı Kredi, Kuveytürk; Avrupa'dan HSBC, Aegon, Unicredit ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen hemen tüm bankaları buluyor), inanılmaz bir portföye sahip. Parantez içinde saydıklarımız bir yana, binlerce banka daha bu kodlardan faydalanıyor. Yani SWIFT'e üye olanları değil; üye olmayanları bulmaya çalışmamız gerekiyor.



Lakin güvenlik uzmanı Adrian Nish'e göre, SWIFT'ın herhangi bir açığı yok ve Bangladeş Bankası, bir bankaya yakışmayacak firewall ve ek güvenlik sistemlerine sahip. Nish'e göre bankanın bilgi işlem donanımları da son derece çağ dışı.



Korsanlar “evtdiag.exe” isimli bir zararlı geliştirmiş ve bu uygulamayı, sunuculara başarıyla transfer ederek, pek çok müşterinin EFT işlemlerine ulaşmayı bilmiş.



Aslında korsanların hedefi çok daha büyük ve dünya piyasasını temelde sarsacak nitelikte. Korsanlar, işlemlerinin sonucunda 1 milyar dolar çalmayı hedeflemiş ancak Alman bankacılar, Bangladeş hesaplarındaki sorunu görünce gerekli uyarılarda bulunuyor ve tarihin en büyük sanal korsanlığı, asgari düzeye indirgeniyor.



Bu eylemin, dünya bankacılığında da, etkisi geniş oldu. Bankalar önlemlerini artırıyor. Ülkemizdeki bazı bankalar bile ATM'den, akıllı telefon şifresiyle para çekimlerini dondurduklarını açıkladılar.



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Etiketler: Korsanlar  Bae  Bankası  Ndan  80  Milyon  Dolar  Çaldı    haber

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