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korsan servislere dikkat!

KORSAN SERVİSLERE DİKKAT!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, velileri korsan ve yardımcı personeli olmayan servis araçları konusunda uyardı.

Tarih : 13 Eylül 2016, 11:38
Puan Ver : Korsan Servislere Dikkat!(9/10)6


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, velileri korsan ve yardımcı personeli olmayan servis araçları konusunda uyardı.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, okulların açılmasına sayılı günler kala öğrenci servisi ve kantin hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Piyasada çok sayıda korsan servis aracının olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:



"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha güvenli bir eğitim ve öğretim alması için mutlaka yardımcı personeli bulunan ve ilgili mesleki odaya kayıtlı olan 60 bin 799 servis araçlarından birinin tercih edilmesi doğru olacaktır. Kesinlikle korsan ve yardımcı personeli olmayan servis araçlarından uzak durulmalı. Korsan servislerin biz ucuza taşırız tuzağına düşmesinler. Ayrıca servislerde rehber personel bulundurmayan araçlar mutlaka Servis Araçları Odasına bildirilmeli. Emniyet yetkililerimiz de yapacakları denetimlerle evlatlarımızın can güvenliğini sağlamalı."








Etiketler: Korsan  Servislere  Dikkat    haber

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