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korsan gösteride vurulan taksici hayatını kaybetti

KORSAN GÖSTERİDE VURULAN TAKSİCİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, saat 23.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 1331. Sokak’ta üzerinde meydana geldi.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:15
Puan Ver : Korsan Gösteride Vurulan Taksici Hayatını Kaybetti(5/10)7


Olay, saat 23.30 sıralarında Sultangazi Gazi Mahallesi Adem Yavuz Caddesi 1331. Sokak'ta üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde korsan gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, yoldan geçen İETT'ye ait bir otobüsü durdurdu. Şoförü ve yolcuları otobüsten indiren göstericiler aracı molotof kokteyli atarak ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin gelmesi üzerine eylemciler ara sokaklara kaçtı.



ARACINA BİNDİRMEYEN TAKSİCİYİ VURDULAR

Polisten kaçan eylemciler sokakta seyir halinde olan bir taksiyi silahla durdurmak istedi. Eylemcilerin kendisine silah doğrulttuğunu gören taksici Şeref Çakırmanoğlu (55), kaçmaya çalışırken eylemciler tarafından silahla vuruldu. Açılan ateş sonucu kolundan ve karnından ağır yaralanan Çakırmanoğlu, kaldırıldığı Özel Başarı Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, eylemciler tarafından öldürülen Çakırmanoğlu'nun evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi.










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