

İstanbul Sultangazi'de izinsiz gösteri yapan grup, belediye otobüsünü molotofkokteyli atarak yaktı.



Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde izinsiz gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, yoldan geçen İETT'ye ait otobüsü durdurdu.



Şoförü ve yolcuları otobüsten indiren göstericiler, molotofkokteyli atarak aracı ateşe verdi. Kısa sürede araç alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis geldi. Alev alev yanan araç nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı.



Yangın itfaiye ekiplerince köpüklü su sıkılarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme ve soğutma çalışmaların ardından cadde kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.



Öte yandan itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları yaptığı esnada polis ekipleri zırhlı araçlarla etrafta güvenliği sağladığı görüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor