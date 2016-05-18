O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

korsan göstericiler belediye otobüsünü ateşe verdi

KORSAN GÖSTERİCİLER BELEDİYE OTOBÜSÜNÜ ATEŞE VERDİ

İstanbul Sultangazi'de izinsiz gösteri yapan grup, belediye otobüsünü molotofkokteyli atarak yaktı.

Tarih : 18 Mayıs 2016, 09:22
Puan Ver : Korsan Göstericiler Belediye Otobüsünü Ateşe Verdi(5/10)5


İstanbul Sultangazi'de izinsiz gösteri yapan grup, belediye otobüsünü molotofkokteyli atarak yaktı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde izinsiz gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, yoldan geçen İETT'ye ait otobüsü durdurdu.



Şoförü ve yolcuları otobüsten indiren göstericiler, molotofkokteyli atarak aracı ateşe verdi. Kısa sürede araç alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis geldi. Alev alev yanan araç nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı.



Yangın itfaiye ekiplerince köpüklü su sıkılarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme ve soğutma çalışmaların ardından cadde kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.

Öte yandan itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları yaptığı esnada polis ekipleri zırhlı araçlarla etrafta güvenliği sağladığı görüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor








Etiketler: Korsan  Göstericiler  Belediye  Otobüsünü  Ateşe  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER