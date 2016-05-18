KORSAN GÖSTERİCİLER BELEDİYE OTOBÜSÜNÜ ATEŞE VERDİ
İstanbul Sultangazi'de izinsiz gösteri yapan grup, belediye otobüsünü molotofkokteyli atarak yaktı.
İstanbul Sultangazi'de izinsiz gösteri yapan grup, belediye otobüsünü molotofkokteyli atarak yaktı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi Adem Yavuz Caddesi üzerinde izinsiz gösteri yapan yüzleri maskeli bir grup, yoldan geçen İETT'ye ait otobüsü durdurdu.
Şoförü ve yolcuları otobüsten indiren göstericiler, molotofkokteyli atarak aracı ateşe verdi. Kısa sürede araç alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis geldi. Alev alev yanan araç nedeniyle cadde bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince köpüklü su sıkılarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerince yapılan söndürme ve soğutma çalışmaların ardından cadde kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.
Öte yandan itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmaları yaptığı esnada polis ekipleri zırhlı araçlarla etrafta güvenliği sağladığı görüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar