Antalya'nın Korkuteli ilçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'e makamında kurşun yağdıran polis memuru ile adliyede katibe olan eşi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİ

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner'i dün saat 15.00 sıralarında izin nedeniyle makamında vuran polis memuru Turgut A. ile eşi Şerife A. emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Korkuteli Adliyesine getirildi.

Adliyeye ilk olarak Şerife A. getirilirken, hastanede sağlık raporu alınan polis memuru Turgut A. adliye binasına arka girişten alındı. Turgut A. ve eşi Şerife A., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

SUÇLAMA: KASTEN ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

Hakim karşısına çıkan Turgut A., susma hakkını kullanıp pişman olduğunu söyledi. Eşi Şerife A. ise izin konusundaki anlaşmazlığı detaylı olarak anlattı. Mahkeme sonunda polis memuru Turgut A. kasten adam öldürmeye teşebbüs, eşi Şerife A. da adam öldürmeye teşebbüse yardım ve yataklık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİ İÇİN İZİN İSTEMİŞTİ

Korkuteli Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner, dün makam odasında aynı adliyede çalışan zabıt katibesi Şerife A.'nın İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Turgut A. tarafından beylik tabancasıyla vurularak ağır yaralanmış, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilmişti.

Olayla ilgili Turgut A. ile eşi Şerife A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: haberinburada