Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, olası Marmara Depremi'ne ilişkin, "Kuzey Anadolu Fayı'nda 1939, 1942, 1944, 1957, 1967 ve 1999 depremlerinin kırdığı yerlere bakacak olursak, geriye kırılmayan bir tek Marmara Denizi'nin içi kalıyor. En iyi ihtimal, 7.2 büyüklüğünde deprem olacak. 20 yıl daha gecikirse büyüklük 7.4 olur. Ne kadar çok enerji birikirse, depremin büyüklüğü daha fazla olacaktır. Bilemediğimiz tek şey; ne zaman? Bu deprem 5, 10, belki 50 sene sonra da olabilir. Ama depremin bugün olmasıyla 50 sene sonra olması arasında enerji farkı olacak. 7'nin üzerindeki herhangi bir deprem Marmara'da yıkıma ve can kayıplarına yol açacaktır." dedi.

MARDİM PROJESİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, Kalkınma Bakanlığı, Japon Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın desteğiyle yürüttüğü Marmara Bölgesi'nde Deprem ve Tsunami Zararlarının Azaltılması ve Afet Eğitimi Projesi'nin (MARDİM) sonuçları açıklandı. Prof. Dr. Özener, bu kapsamda düzenlenen basın toplantısında çalışmaya ilişkin bilgi vererek, projenin 5 yıllık uzun soluklu bir araştırma olduğunu dile getirdi.

MARMARA DENİZİ İLK KEZ BU KADAR DETAYLI İNCELENDİ

"Marmara Denizi hepimiz için önemli bir deniz. Kuzey Anadolu Fayı, Bingöl Karlıova'dan başlayarak yaklaşık bin 500 kilometre yol katederek Marmara Denizi'nden geçiyor ve tarihte 1939'da Erzincan depremiyle başlayan bir deprem serisi var. Bu dönemde Marmara Denizi'nin içerisinde kırılmayan bir bölüm var ve sismik boşluk olarak adlandırdığımız enerjinin biriktiği bir bölüm var. Bununla ilgili yapılan çok önemli bilimsel çalışmalar var. Bu projenin özelliği 5 yıl sürmesi. Marmara Denizi'nin tabanına sürekli gözlem istasyonları kurmamızdır. Marmara Denizi, ilk kez bu kadar detaylı incelendi. 0,2 büyüklüğündeki depremleri kaydedip, fayın farklı segmentlerinin özelliklerini inceleme şansımız oldu."

ASIL RİSK SİLİVRİ'DEN ADALAR'IN KUZEYİNE KADAR OLAN BÖLGE

"Buradan çıkan en önemli nokta; fayın, Adalar'ın kuzeyinden Tekirdağ'a kadar olan kısmında bütüncül tek bir özellik taşımadığını, farklı kesimlerinde farklı davranışlar gözlemledik. Tekirdağ ile Silivri arasında daha yoğun sismik aktivitenin olduğunu, bununla birlikte burada bir atma hareketini gözlemlediğimizi, böylelikle o kısmın görece olarak diğer parçaya göre daha az risk taşıdığını, asıl risk taşıyan bölgenin Silivri'den Adalar'ın kuzeyine kadar olan bölge olduğunu söyleme şansımız var. "

TSUNAMİ DALGALARI 2-3 METRE BOYUNDA OLACAK

Olası Marmara depreminde tsunami dalgalarının 2-3 metre boyunda olabileceğini ancak depremin tsunamiden daha fazla hasar ve kayba yol açacağını aktaran Özener, ayrıca Marmara Denizi'ndeki fayın kıyıya çok yakın olduğunu, erken uyarı sistemiyle 5-7 saniye önce bilgi alınıp, Marmaray, doğalgaz ve elektrik gibi kritik tesislere uyarı mesajı verebileceklerine işaret etti.

Kaynak: haberinburada