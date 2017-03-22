KORKUTAN SES ŞEHRİ KARIŞTIRDI, İHBAR YAĞDI
Kütahya'da bugün saat 14.30 sıralarında kentin değişik kesimlerinden patlama sesi duyulurken, 112 Acil Servisine uçak düştüğü ihbarları yapıldı.
112 ambulansları, itfaiye ve AFAD ekipleri ihbarların sesin yoğun duyulduğu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Afyonkarahisar karayolu yakınında bulunan Çöğürler Köyü yakınlarına sevk edildi.
kaynak:hürriyet
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