

Manisa'da son 20 gün içerisinde Richter ölçeğine göre 2.0 ile 4.3 arasında değişen büyüklüklerde toplam 102 deprem meydana geldi. Jeoloji Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Kerem Kadir Oğuz, depremleri fay hatlarındaki enerji boşalması olarak değerlendirirken; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise olası yıkıcı bir depreme karşı hazırlıklı olduklarını dile getirdi.







Manisa'nın Saruhanlı İlçesi, Koldere Mahallesi'nde dün saat 14.23'te meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe neden olurken, deprem korkusunu da tekrar gündeme getirdi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitisü verilerine göre son 20 günde Manisa genelinde büyüklükleri 2.0 ile 4.3 arasında değişen 102 deprem meydana geldi. 2 Nisan'da Şehzadeler İlçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde, 4 Nisan'da Hacıhaliller Mahallesi'nde 4.0 büyüklüğünde, 6 Nisan'da Çavuşoğlu Mahallesi'nde 4.0 büyüklüğünde ve son olarak da Saruhanlı ilçesinde 19 Nisan'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremler korkuttu