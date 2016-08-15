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korkutan açıklama: kentler depreme hazır değil

KORKUTAN AÇIKLAMA: KENTLER DEPREME HAZIR DEĞİL

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Marmara depreminin üzerinden 17 yıl geçmiş olmasına rağmen İstanbul başta olmak üzere, kentlerin depreme hazır olmadığı belirtildi.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 14:35
Puan Ver : Korkutan Açıklama: Kentler Depreme Hazır Değil(0/10)


TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, 17 Ağustos Marmara depreminin 17'nci yıl dönümü dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan, Marmara depreminin üzerinden 17 yıl geçmiş olmasına rağmen İstanbul başta olmak üzere, kentlerin depreme hazır olmadığını söyledi. Erdoğan, oda olarak güvenli ve sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar depremi unutmamaya ve unutturmamaya çaba göstereceklerini belirtti.








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