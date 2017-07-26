KORKUSUZ GENÇ, ELLERİYLE YAKALADIĞI 3 METRELİK PİTONU BAŞINDAN ÖPTÜ
ABD'nin Florida eyaletinde bir genç, 3 metrelik Birmanya pitonunu elleriyle yakaladıktan sonra başından öptü.
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Everglades Ulusal Parkı'nda, kendinden neredeyse iki kat büyük Birmanya pitonunu elleriyle yakalayan cesur genç, daha sonra yılanı başından öptü.
Kaynak: haberinburada
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