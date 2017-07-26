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Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü

KORKUSUZ GENÇ, ELLERİYLE YAKALADIĞI 3 METRELİK PİTONU BAŞINDAN ÖPTÜ

ABD'nin Florida eyaletinde bir genç, 3 metrelik Birmanya pitonunu elleriyle yakaladıktan sonra başından öptü.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 16:50
Puan Ver : Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü(9/10)5

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Everglades Ulusal Parkı'nda, kendinden neredeyse iki kat büyük Birmanya pitonunu elleriyle yakalayan cesur genç, daha sonra yılanı başından öptü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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