

Antalya'nın finike İlçesi'ne tatil için gelen Alman Michel Johannes Walter Hörmann, denizde ölü bulundu.







Finike'nin Gökliman Mendikli sahili yakınlarında saat 09.00 sıralarında üzerinde dalgıç kıyafeti olan erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.







Olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler yönlendirildi. Sahil Güvenlik botuna alınan ceset, Finike Limanı'na getirildi. Finike Devlet Hastanesi morguna götürülen cesedin Alman Michel Johannes Walter Hörmann'a ait olduğu belirlendi. Hörmann'ın bir arkadaşının Setur Marina'daki teknesinde tatil yapmak için Almanya'dan 1 hafta önce geldiği belirtildi. Dün Finike'ye gelen arkadaşının ise Hörmann'dan haber alamayınca kendisini aramaya başladığı kaydedildi.