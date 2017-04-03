

Adana'da 10 yıl önce kız kardeşleri Gülşen Yüksel (28) ile erkek arkadaşı Oğuzhan Ekinci'yi (24) öldürdükleri iddiasıyla, 3 ağabeyin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.







2007 yılında annesine ait kuaförde çalışan Oğuzhan Ekinci, müşteri olarak gelen Gülşen Yüksel ile tanıştı. Çift arasında duygusal ilişki başlarken genç kızın ağabeyleri bu ilişkiyi onaylamadı. Baskılara rağmen evlenmek istediklerini söyleyen sevgililer, 10 yıl önce ortadan kayboldu. Faili meçhul kalan dosyayı yeniden ele alan polis, ihbar mektuplarını da değerlendirip genç kızın 3 ağabeyinin de aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı.



Şüphelilerden Bülent Akyüz'ün göstermesi sonucu Oğuzhan Ekinci'nin cesedi Mersin'in Silifke İlçesi'nde dağlık alanda gömülü bulundu. Üzerine beton dökülerek izleri yok edilmeye çalışılan ceset, Cinayet Büro dedektifleri tarafından çıkartıldı. Genç kızın ağabeyleri Cengiz (53), Muhammet Ali (47) ve Bülent Yüksel (49) ile 7 arkadaşı tutuklanırken 4 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







kaynak:habertürk