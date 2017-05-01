

Yozgat'ta bir genç, tartıştığı ablasının attığı tokata levye ile karşılık verdi. Kanlar içerisinde kalan kadın yaşamını yitirdi.







Habertürk Haber Merkezi'nden Çiğdem Yılmaz'ın aktardığı bilgilere göre, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü beldesinde B.D.(20) isimli genç tartıştığı ablası Halime D.'yi (30) başına levye ile vurarak ağır yaraladı. Yakınları ve komşuları olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri Halime D.'nin öldüğünü belirledi. Halime D.'nin cesedi savcının yaptığı incelemenin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.







kaynak:habertürk