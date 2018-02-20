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Korkunç kazadan yürek burkan detay! Ölüm bile ayıramadı

KORKUNÇ KAZADAN YÜREK BURKAN DETAY! ÖLÜM BİLE AYIRAMADI

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin lise arkadaşı oldukları ortaya çıktı.

Tarih : 20 Şubat 2018, 00:50
Puan Ver : Korkunç Kazadan Yürek Burkan Detay! Ölüm Bile Ayıramadı(5/10)1

Tokat- Niksar karayolu Gökdere köyü mevkisinde Tokat Valiliği çalışanı Ahmet Paray'ın kullandığı otomobilin, istinat duvarına çarparak alev alması sonucu, sürücü Ahmet P., eşi Kadriye P., kızı Damla P., kız kardeşi Selma Y. ile kızının arkadaşı Evranur G.'nin yanarak hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntüye neden oldu.

ARKADAŞLARI YAS TUTTU

Özel bir lisede okuyan Damla P. ve Evranur G.'nin 11/C sınıfındaki sırasına arkadaşları tarafından karanfil ve genç kızların fotoğrafları bırakıldı. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri gözyaşı döktü.

Okul Müdürü Abbas Taşkıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti.

"AİLELERİ İLE GÖRÜŞÜYORDUK"

Acılarını anlatmaya kelimelerin yetmediğini dile getiren Taşkıran, "Aileleri ile yakın görüştüğümüz öğrencilerimizdi. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum." ifadesini kullandı.

"HOCAM BİZ SİZİN SOL YANIZIZ"

Evranur ve Damla'nın çok iyi arkadaş olduğunu söyleyen Taşkıran, şunları kaydetti:

"Fotoğraflarına baktığımızda hep ikisi. Kimse giremedi ikisinin arasına. En son sınıf değişikliği yapıldığında çok ders çalışıp hedeflerine ulaşmalarının gerektiğini söylediler. Son dersimizde yukarıdaki sınıfımızda fotoğraf çektirdik. Orada Damla ve Evranur bana 'hocam biz sizin sol yanınız' demişlerdi. Maalesef sol yanımız boş kaldı."

"ÖLÜM BİLE AYIRMADI ONLARI"

Beyza Alkaya da arkadaşlarını elim bir trafik kazasında kaybettiklerini ve üzgün olduklarını ifade ederek, "Ölüm bile ayıramadı onları. Kötü bir olay. Umarım diğer tarafta da ayrılmazlar. Mekanları cennet olsun. Geçen perşembe günü Evranur benim yanımdaydı. Beraber yürüdük. O gün hiç ağzını açmadı. Suskundu. Keyfi de yok gibiydi. Yürüyelim dedi ve yürüdük." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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