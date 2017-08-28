Bahçelivler'deki motosiklet kazasında her ikisi de 25 yaşındaki 1 yıllık evli çiftten koca hayatını kaybetti, eşi yoğun bakımda.

Bahçelivler'deki motosikletin hakimiyetini kaybeden Volkan Ercan ve eşi Esra Ercan otoyolda metrelerce sürüklendi. Korkunç kazada Volkan Ercan hayatını kaybederken, Esra Ercan ağır yaralandı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİLER

Kaza saat 09.25 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme'de meydana geldi. Atatürk Havalimanı'nda çalışan çift 75 BA 425 plakalı motosikletleriyle yola çıktı. Sürücü Volkan Ercan Çobançeşme mevkiinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Volkan Ercan ve arkasında oturan eşi Esra Ercan devrilen motosikletten yola savrulup metrelerce sürüklendi.

VOLKAN ERCAN ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Kazayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı çifti Sefaköy'deki bir hastaneye kaldırdı. Volkan Ercan hastanedeki tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, Esra Ercan yoğun bakıma alındı. 1 yıllık evli çiftin Atatürk Havalimanı yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services'de (TGS) çalıştıkları öğrenildi.

Ercan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Kaynak: haberinburada