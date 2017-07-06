Danıştay Cerattepe Kararını Onayladı!
Motorlu Araç Trafik Belgesi Ne Zaman Kalkıyor?
30 Ağustos'a Kadar Gişelerde 4 Şerit Kapalı!
Ap, Müzakereleri Dondurma Tasarısını Kabul Etti
Yatak Odasındaki Utangaçlığı Yenmenin Yolları!
Korkunç Kaza! 3 Ölü, 5 Yaralı
İnşaat 1 Ekim'de Sil Baştan!
Kayserispor Transfere Doymuyor
Tarihin En Keskin Lazerini Ürettiler!
İzmir Polisiden Sigara Kaçakçılarına Büyük Darbe
Kaliteli Uyku İçin Karpuz Çekirdeği Ve Kiraz Tüketin Önerisi
Manisa'da 3.7 Şiddetinde Deprem
Bodrum Küdür Sit Alanında Yangın Çıktı
Lüks Rezidansa Narkotik Baskını!
Döviz Kurları - Dolar 3.63, Euro 4,11 Lirayı Aştı !
Japonya'da Sel Felaketi
Çanakkale'de Top Mermisi Patladı!
İphone 8 Nasıl Görünecek?
Microsoft Binlerce Kişiyi Neden İşten Çıkaracak ?
Zte Nubia N2 Ne Zaman Çıkacak?

korkunç kaza! 3 ölü, 5 yaralı

KORKUNÇ KAZA! 3 ÖLÜ, 5 YARALI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Tarih : 06 Temmuz 2017, 13:01
Puan Ver : Korkunç Kaza! 3 Ölü, 5 Yaralı(7/10)5


Murat A.(26) idaresindeki 34 *** 69 plakalı otomobil, D-100 karayolu Evyaba mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra alt yola devrildi.



Kazada sürücü ile eşi Gamze A (22) olay yerinde öldü, 5 yaşındaki Zehra Ade kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.








Etiketler: Korkunç  Kaza  3  Ölü  5  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER