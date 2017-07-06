KORKUNÇ KAZA! 3 ÖLÜ, 5 YARALI
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Murat A.(26) idaresindeki 34 *** 69 plakalı otomobil, D-100 karayolu Evyaba mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra alt yola devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Gamze A (22) olay yerinde öldü, 5 yaşındaki Zehra Ade kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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