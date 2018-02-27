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Korkunç İddia: Suriyeli Kadınlar İnsani Yardım Karşılığı Cinsel İlişkiye Zorlanıyor

KORKUNÇ İDDİA: SURİYELİ KADINLAR İNSANİ YARDIM KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİYE ZORLANIYOR

Suriye'ye Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar adına yardım taşıyan kişilerin, insani yardım karşılığında Suriyeli kadınları cinsel ilişkiye zorladığı iddia edildi.

Tarih : 27 Şubat 2018, 12:00
Puan Ver : Korkunç İddia: Suriyeli Kadınlar İnsani Yardım Karşılığı Cinsel İlişkiye Zorlanıyor(6/10)2

BBC, kan donduran bir habere imza attı. İngiliz yayın kuruluşunun konuştuğu kaynaklar, Suriye'de Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlar adına yardım taşıyan kişilerin, insani yardım karşılığında Suriyeli kadınlarla cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Yardım kuruluşu çalışanları, yardımları taşıyan kişilerin gıda yardımı karşılığında cinsel ilişki talep ettiğini anlatıyor.

BM BU KONUDA ÇOK TİTİZ

Üç yıl önce benzer endişeler nedeniyle uyarılar yapılmasına rağmen, özellikle Suriye'nin güney bölgelerinde bu tür olayların yaşanmaya devam ettiğini ortaya koyan bir rapor da yayınlandı.

Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşları, cinsel istismar ve tacize kesinlikle taviz verilmeyeceğini ifade ediyor, bölgede ortaklık yaptıkları yerel yardım kuruluşların çalışanları tarafından gerçekleştirilen olaylardan haberdar olmadıklarını ifade ediyorlar.

"KADINLAR YARDIM NOKTALARINA GİDEMİYOR"

BBC'ye bilgi veren yardım kuruluşu çalışanları, "Yardım karşılığı cinsel ilişki talepleri o kadar sık ki, bazı Suriyeli kadınlar yardım dağıtım noktalarına gitmeyi reddediyor. Giderlerse insanların yardım için ilişkiye girdiklerini düşünmelerinden korkuyorlar" diyor.

Bir yardım çalışanı ise birçok uluslararası kuruluşun yaşananlara göz yumduğunu savunuyor ve "Bu tehlikeli bölgelere yardım ulaştırmanın tek yolunun yerel kuruluşlarla birlikte çalışmak olduğunu düşünüyorlar" diyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) yaptığı araştırmaya göre Suriye'nin birçok vilayetinde insani yardım karşılığı cinsel ilişki talepleri son derece yaygın.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Korkunç  İddia  Suriyeli  Kadınlar  İnsani  Yardım  Karşılığı  Cinsel  İlişkiye  Zorlanıyor    haber

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