

IŞİD'in kafa kesme videolarında görülen Britanyalı Abdülmecid Abdülberi'nin Türkiye'de olduğu öne sürüldü.







İngiliz Telegraph'ın haberine göre; IŞİD saflarında savaşan 50 İngiliz'den biri olan ve tüm Batılıları ölümle tehdit eden Abdülberi, geçen ay örgütün çekildiği sırada büyük kaosun yaşandığı Tel Abyad'dan göçmen kılığında Türkiye girdi.







Suriye'ye gitmeden önce şarkıları BBC'de yayınlanan Londralı bir rapçi olan Abdülberi'nin iki yıl önce katıldığı IŞİD'den ayrılıp ayrılmadığı bilinmiyor. Haberde 25 yaşındaki teröristin ülkesine dönerse hapse gireceği, Suriye'ye giderse infaz edileceği korkusuyla ikilem yaşadığının sanıldığı vurgulandı. Abdülberi'nin bir dönem ABD'li gazeteci James Foley'nin infaz videosunda görülen 'Cihatçı' John olduğu sanılıyordu. Fakat daha sonra 'Cihatçı John'un Londra'da yaşayan Kuveyt asıllı Muhammed Emwazi olduğu açıklandı.







Terör örgütü üyelerinin infaz ettiği insanların kesik başlarıyla verdiği pozlar Batı'yı şoke eden Abdülberi'nin babası da ABD'de cezaevinde bulunuyor. Bu yıl Afrika'daki bir konsolosluğa saldırı planları yapmak iddiasıyla tutuklanan baba Abdülberi'nin, El Kaide'nin öldürülen lideri Usame bin Ladin'le bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.