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Korkunç iddia: Esad Afrin'e askerlerini değil, PKK'lıları gönderiyor

KORKUNÇ İDDİA: ESAD AFRİN'E ASKERLERİNİ DEĞİL, PKK'LILARI GÖNDERİYOR

Suriye Devlet Televizyonu, Rejim askerlerinin Afrin'e girmeyi planladığını duyursa da görüntüler bambaşka. İddialara göre Rejim, Suriye'nin çeşitli bölgelerinden topladığı PKK'lıları Afrin'e gönderiyor.

Tarih : 19 Şubat 2018, 16:00
Puan Ver : Korkunç İddia: Esad Afrin'e Askerlerini Değil, Pkk'lıları Gönderiyor(5/10)1

Suriye'de sular iyice ısındı. Devlet televizyonu Esad güçlerinin Afrin'e girmek için hazırlık yaptığını duyurdu ancak Suriyeli yetkililer henüz resmi bir girişim olmadığını dile getirdi.

SEVKİYAT DEVAM EDECEK

Halep'ten gelen görüntüler ise kirli bir ortaklığa işaret ediyor. Suriye'nin çeşitli bölgelerinden toplanan çok sayıdaki PKK'lı terörist otobüslerle Afrin'e gönderildi. Bu sevkiyatın yarın da devam edeceği belirtiliyor.

ÇAVUŞOĞLU: TÜRK ASKERİNİ KİMSE DURDURAMAZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durduramaz. Bu Afrin için de Menbiç için de Fırat'ın doğusu için de geçerlidir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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