Bir süredir bunalımda olduğu ileri sürüldü



İzmir'in Bornova İlçesi Çamdibi Semti'nde bir süredir bunalımda olduğu ileri sürülen 29 yaşındaki S. E., eşi 34 yaşındaki S. ile kızı 5 yaşındaki S. E.'yi bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.







kaynak:habertürk