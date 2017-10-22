KORKUNÇ CİNAYET! ALMAN POLİTİKACI, ARACINDA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
Almanya'da bir ihbar üzerine otopark içerisinde polis, FDP'li politikacı Cornelia Jehle'nin aracında, iki erkek, bir de kadın cesedi buldu.
CİNAYETİN NEDENİ YASAK AŞK MI?
Yapılan inceleme sonucunda, aracın içerisindeki cesetlerin Cornelia Jehle, 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P. ve eşi Markus Jehle'ye (56) ait olduğu tespit edildi. Polis kaynakları ilk bulguların, Markus Jehle'nin, karısı Cornelia Jehle ve 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P'yi öldürüp intihar ettiği yönünde olduğunu belirti.
EŞİNE YAKLAŞMA YASAĞI KONMUŞ
Markus Jehle ve eşi Cornelia Jehle arasında daha önce de şiddetli geçimsizlik yaşandığını ve eşine şiddet uygulayan kocanın psikolojisinin bozuk olduğu için bir süre klinikte tutulduğu bilgisini belirtilirken, Markus Jehle'nin, karısına yaklaşma yasağının da olduğu ortaya çıktı. Boşanma davası açan çiftin iki çocuğu bulunuyor. FDP İlçe Başkanı Armin Mathias Koch, Cornelia Jehle'nin öldürülmesi ile ilgili, "Hepimiz hala şok içerisindeyiz, o bizim değerli bir üyemizdi" dedi.
CİNAYETİN İŞLENDİĞİ ARAÇTA 2 BIÇAK VE 2 SİLAH BULUNDU
Öte yandan polis, cinayetin işlendiği araçta iki adet bıçak ve iki adet silah bulduğunu belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
- Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
- Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
- Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
- Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar