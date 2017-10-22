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KORKUNÇ CİNAYET! ALMAN POLİTİKACI, ARACINDA BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU


Korkunç Cinayet! Alman Politikacı, Aracında Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu
Tarih : 22 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Korkunç Cinayet! Alman Politikacı, Aracında Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu(10/10)6

Almanya'da bir ihbar üzerine otopark içerisinde polis, FDP'li politikacı Cornelia Jehle'nin aracında, iki erkek, bir de kadın cesedi buldu.

CİNAYETİN NEDENİ YASAK AŞK MI?

Yapılan inceleme sonucunda, aracın içerisindeki cesetlerin Cornelia Jehle, 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P. ve eşi Markus Jehle'ye (56) ait olduğu tespit edildi. Polis kaynakları ilk bulguların, Markus Jehle'nin, karısı Cornelia Jehle ve 26 yaşındaki sevgilisi Yannik P'yi öldürüp intihar ettiği yönünde olduğunu belirti.

EŞİNE YAKLAŞMA YASAĞI KONMUŞ

Markus Jehle ve eşi Cornelia Jehle arasında daha önce de şiddetli geçimsizlik yaşandığını ve eşine şiddet uygulayan kocanın psikolojisinin bozuk olduğu için bir süre klinikte tutulduğu bilgisini belirtilirken, Markus Jehle'nin, karısına yaklaşma yasağının da olduğu ortaya çıktı. Boşanma davası açan çiftin iki çocuğu bulunuyor. FDP İlçe Başkanı Armin Mathias Koch, Cornelia Jehle'nin öldürülmesi ile ilgili, "Hepimiz hala şok içerisindeyiz, o bizim değerli bir üyemizdi" dedi.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ ARAÇTA 2 BIÇAK VE 2 SİLAH BULUNDU

Öte yandan polis, cinayetin işlendiği araçta iki adet bıçak ve iki adet silah bulduğunu belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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