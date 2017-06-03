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korkunç! bahçeyi suladığı sırada gördü

KORKUNÇ! BAHÇEYİ SULADIĞI SIRADA GÖRDÜ

Bir merdivene çıkarak intihar eden Ahmed El A.'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemi için morga kaldırıldı

Tarih : 03 Haziran 2017, 09:47
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Konya'da Suriyeli 51 yaşındaki Ahmed El A., kendini ağaca asarak intihar etti.



olay, saat 07.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevreyolu üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. Parkta sulama yapan bir işçi Ahmed El A.'yı ağaçta asılı görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası El A.'nın öldüğünü tespit etti. Bir merdivene çıkarak intihar eden Ahmed El A.'nın cesedi, yapılan olay yeri incelemeleri ardından otopsi işlemi için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.



 



kaynak:habertürk








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