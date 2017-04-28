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korkunç! annesini boğarak öldürdü...

KORKUNÇ! ANNESİNİ BOĞARAK ÖLDÜRDÜ...

Bursa'da uyuşturucu bağımlısı bir genç, tartıştığı annesini boğarak öldürdü. İlk ifadesinde annesini rüyasında işaret aldığı için annesini öldürdüğünü söyledi.

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:53
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Bursa'da annesini boğarak öldüren 24 yaşındaki Aykut Sevinç polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin alınan ilk ifadesinde, rüyasında annesini öldürmesi gerektiği yönünde işaret aldığını ve bu nedenle cinayeti işlediğini söyledi.



Olay, Sabah saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Aykut Sevinç ile 55 yaşındaki annesi Nevin Sevinç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aykut sevinç eline geçirdiği örtüyle annesini boğarak öldürdü. Daha sonra dışarı çıkan ve "Annemi öldürdüm" diye bağıran Sevinç, evin yakınında devriye atan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



 



kaynak:milliyet








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