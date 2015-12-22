

Şinhua ajansının yetkililere dayandırarak verdiği haberde, Tiencin kentinde beklenen hava kirliliği nedeniyle ilk kez kırmızı alarm ilan edildiği ve kentte alarm süresinin bu geceden perşembe sabahına kadar geçerli olacağı açıklandı.







Kırmızı alarm süresince özel işletme ve kamu binalarında çalışma saatlerinde esnekliğe gidileceği, tek-çift plaka uygulamasıyla araçların trafiğe çıkışının kısıtlanacağı ve inşaat çalışmalarının askıya alınacağı belirtildi.







Kentte dışarıda yapılacak büyük aktivitelerin iptal edilmesinin yanı sıra yarın ilk ve orta dereceli okulların da eğitime ara vereceği ifade edildi.