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KORKULAN OLDU! KIRMIZI ALARM VERİLİYOR


KORKULAN OLDU! KIRMIZI ALARM VERİLİYOR
Tarih : 22 Aralık 2015, 11:12
Puan Ver : Korkulan Oldu! Kırmızı Alarm Veriliyor(4/10)4


Şinhua ajansının yetkililere dayandırarak verdiği haberde, Tiencin  kentinde beklenen hava kirliliği nedeniyle ilk kez kırmızı alarm ilan edildiği ve  kentte alarm süresinin bu geceden perşembe sabahına kadar geçerli olacağı  açıklandı.

 

Kırmızı alarm süresince özel işletme ve kamu binalarında çalışma  saatlerinde esnekliğe gidileceği, tek-çift plaka uygulamasıyla araçların trafiğe  çıkışının kısıtlanacağı ve inşaat çalışmalarının askıya alınacağı belirtildi.

 

Kentte dışarıda yapılacak büyük aktivitelerin iptal edilmesinin yanı  sıra yarın ilk ve orta dereceli okulların da eğitime ara vereceği ifade edildi.








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