KORKU OYUNU OYNARKEN KÜÇÜK KIZI ODAYA GİREN YAYINCI İZLENME REKORU KIRIYOR
Korku oyunu oynarken kızı odaya girince paniğe kapılan yayıncı, bu komik görüntülere malzeme oldu.
Kaynak: haberinburada
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