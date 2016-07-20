Kızının düğününde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte darbeciler tarafından helikopterle kaçırılıp daha sonra serbest kalan Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Korgeneral Mehmet Şanver, Eskişehir'de gözaltına alındı.



Başta Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal olmak üzere, komuta kademesindeki pek çok havacının bulunduğu Moda Deniz Kulübü'nde Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğünü vardı. Çiçek Şanver ile emekli Hava Pilot Tuğgeneral Levent Taştan'ın oğlu, pilotaj eğitimi gören Toykan Necdet Taştan o gece evlenmişti.